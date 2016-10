"IJdeltuit" voor 85 procent verbrand: "Blij dat ik dit heb meegemaakt"

Het lijkt onvoorstelbaar, maar de dertigjarige Britse Danielle Branch uit Kent beweert dat ze blij is dat ze zware brandwonden opliep na een helse ontploffing. "Het herstelde mijn geloof in de mensheid", klinkt het bij de dame die zichzelf vroeger een ijdeltuit vond.

Derdegraadsbrandwonden over 85 procent van haar lichaam. Dat was het afschuwelijke verdict van een inferno op oudejaarsavond vorig jaar waar Danielle Branch en haar ouders het slachtoffer van werden. De oorzaak van de brand is nog altijd niet helemaal duidelijk. Feit is dat Jez Clark, de 56-jarige stiefvader van Branch, door een gasontploffing uit de mobilhome van het gezin werd geblazen. Danielle en haar moeder, Janet Clark (53), konden uit het brandende voertuig klauteren, ook al waren de voetzolen van Danielle helemaal verschroeid. Ze overleefden alle drie.



Danielle lag maanden in het ziekenhuis, waar ze in een kunstmatige coma werd gehouden en een heleboel huidtransplantaties onderging. Pas in maart zag ze voor het eerst haar gezicht weer. De klap was enorm voor de knappe vrouw die altijd al heel fier was geweest op haar welgevormde lichaam en mooie snoetje. "Ik besefte niet hoe zwaar ik verbrand was", zegt ze in The Sun. "Ik dacht dat de littekens wel zouden weggaan. Maar het was erger dan ik mij had voorgesteld, toen ik voor het eerst weer in de spiegel keek."



Maar haar houding veranderde nadat ze bezoek had gekregen van Katie Piper die een zuuraanval overleefde. Branch werd lid van Pipers stichting en kwam zo in contact met andere brandwondenpatiënten. "Ik kreeg weer vertrouwen in de mensheid", zegt ze.



"Voor de brand gebruikte ik mijn looks om te krijgen wat ik wil", vertelt ze eerlijk. "Pas nu besef ik dat wat van binnen zit, telt. Ik heb geluk gehad dat ik overleefde en dat ik al mijn vingers en tenen nog had. Er zijn zo veel mensen die een boek beoordelen op de cover. Ik rekende vroeger op mijn uiterlijk, nu ben ik gewoon dankbaar dat ik een fatsoenlijk mens ben."