Door: redactie

4/10/16 - 21u11 Bron: Belga

In Afghanistan is een Amerikaanse soldaat omgekomen toen een bermbom ontplofte in de oostelijke provincie Nangarhar. Hij was er op patrouille met Afghaanse troepen in het kader van een missie tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS), zo meldt het Amerikaanse leger. Nangarhar wordt beschouwd als de basis van IS in Afghanistan. De terreurgroep bestaat er voor een groot deel uit voormalige talibanstrijders.