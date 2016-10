DiCaprio haalt uit naar Donald Trump

Door: redactie

De bekende filmster Leonardo DiCaprio heeft in het Witte Huis uitgehaald naar de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. DiCaprio was uitgenodigd door president Obama om te praten over de opwarming van de aarde. Trump trekt die klimaatverandering in twijfel - hij noemde het ooit zelfs een Chinees verzinsel - en dat gaat er bij DiCaprio niet in. "Als je niet in de klimaatverandering gelooft, dan geloof je niet in feiten, in wetenschap of in empirische waarheden", zei DiCaprio. "En naar mijn bescheiden mening mag je dan ook geen publiek ambt hebben."