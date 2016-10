Egyptische vrouwen protesteren tegen maagdelijkheidstest voor universitaire studie

Door: redactie

Een vrouwenrechtengroepering heeft een juridische klacht ingediend tegen een Egyptisch parlementslid die opriep om maagdelijkheidstests verplicht te maken voor vrouwen die aan de universiteit willen gaan studeren. Dat melden lokale media.

Maya Morsi, hoofd van de Nationale Raad voor Vrouwen, zegt dat in de aanklacht wordt geëist dat Ilhami Agena uit het parlement wordt gezet en dat er een crimineel onderzoek naar hem komt. Ze stelt dat het parlementslid de reputatie beschadigt van Egyptische vrouwen, mannen en het land op zich.



Strijd tegen informele huwelijken

Agena verklaarde vorige week in een interview dat maagdelijkheidstests noodzakelijk zijn in de strijd tegen de opmars van informele huwelijken of zogenaamde 'gawaz orfy' onder studenten. Omdat ze zo goed als niets kosten, zijn dergelijke huwelijken de jongste jaren zeer populair geworden wegens de hoge jeugdwerkloosheid en een tekort aan betaalbare huisvesting.



Voorhuwelijkse seks

De gawaz orfy wordt echter ook gezien als een manier om voorhuwelijkse seks te hebben, wat nog taboe is in het voornamelijk conservatieve Egypte. Moslimgeestelijken zijn gekant tegen dergelijke huwelijken.



Net als in andere conservatieve moslimlanden wordt de vrouwelijke maagdelijkheid gezien als een familie-eer. Het verlies van haar maagdelijkheid kan ervoor zorgen dat een vrouw niet kan huwen.



Maagdelijkheidstests door leger

Het leger voerde maagdelijkheidstests uit op 19 vrouwen die waren gearresteerd nadat troepen in maart 2011 een protestactie op het Tahrirplein in Caïro hadden opgebroken.



Drie maanden later veklaarde Amnesty International dat de toenmalige militaire leiders erkenden dat ze die tests hadden gedaan om het leger te behoeden voor mogelijke aanklachten wegens verkrachting. Het leger beloofde toen dergelijke tests niet meer uit te voeren.