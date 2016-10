Duterte: "Obama, loop naar de hel"

Door: redactie

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft opnieuw stevig uitgehaald naar de Amerikaanse president Barack Obama. Duterte was kwaad omdat de VS had geweigerd om hem wapens te verkopen in zijn strijd tegen de drugshandelaars in zijn land. "Obama, loop naar de hel", klonkt het. "Europese Unie, kies maar voor het vagevuur, want de hel zit al vol." Nadat hij Obama eerder al een hoerenzoon had genoemd en zich daarna had geëxcuseerd voor zijn uitspraken, kookt het potje dus opnieuw over bij het fel besproken Filipijnse staatshoofd. "In plaats van ons te helpen was het Ministerie van Buitenlandse Zaken (van de VS) de eerste om terug te slaan. Loop naar de hel, Obama, loop naar de hel! Europese Unie, kies maar voor het vagevuur, want de hel zit al vol."