Norma (91) verkiest de reis van haar leven boven chemo

4/10/16 - 19u14 Bron: BBC; Daily Mail

© Facebook/Driving Miss Norma.

Amper twee dagen nadat haar man gestorven was, kreeg de 91-jarige Norma Bauerschmidt een nieuwe klap te verwerken. Ze kreeg te horen dat ze kanker had, maar Norma besloot geen chemotherapie te ondergaan. In de plaats daarvan beleefde ze de reis van haar leven. Ze trok er een jaar op uit, ging met een luchtballon varen en proefde voor de eerste keer kreeft. Norma stierf uiteindelijk in het bed van haar mobilhome, waarmee ze meer dan 20.000 kilometer aflegde.

© Facebook/Driving Miss Norma. © Facebook/Driving Miss Norma. Norma Bauerschmidt uit de Amerikaanse staat Michigan had nog maar net haar man Leo verloren toen ze te horen kreeg dat ze baarmoederkanker had. Maar in een chemobehandeling had Norma geen zin, dus vertrok ze samen met haar zoon Tim en zijn vrouw Ramie Liddle op een fantastische reis.



"Ze dacht er anderhalve minuut over na en zei 'Ja!' Ze was klaar voor een avontuur", vertelt schoondochter Ramie aan de BBC. "We kochten haar een rolstoel, haar ticket naar vrijheid."



In juli vertrok het trio met de mobilhome op een onvergetelijke reis door 34 Amerikaanse staten. Norma ging de lucht in met een luchtballon, proefde voor het eerst kreeft en nam deel aan een parade op St. Patrick's Day.

Jayden (3,5) krijgt ene chemo na de andere: "Hij houdt zich zó taai" © Facebook/Driving Miss Norma.