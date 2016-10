Te dure tampons? Zo protesteren vrouwen

Door: redactie

4/10/16 - 18u18 Bron: Belga

Slogans en een tiental bloedrode fonteinen. Zo zag Zürich er vandaag uit. © RV.

Zwitserse vrouwenrechtenactivistes hebben vandaag, uit protest tegen het btw-tarief op tampons, tien fonteinen in Zürich bloedrood gekleurd. Ze vinden het niet kunnen dat op tampons, maandverbanden en andere hygiënische artikelen de in Zwitserland gebruikelijke acht procent btw wordt geheven. Voor andere dagelijkse gebruiksgoederen geldt immers een verlaagd tarief van 2,5 procent. Dat verklaarde het feministisch collectief Aktivistin.ch. Met de actie moet het debat op gang gebracht worden over de maatschappelijke omgang met het vrouwenlichaam. Voor de protestactie werden onschadelijke kleurstoffen gebruikt.