Weer ziekenhuis in Aleppo vernield na bombardement: zeven doden

Een vernield veldhospitaal in het door rebellen gecontroleerde deel van de stad Aleppo. © reuters.

burgeroorlog syrië Zeker zeven mensen zijn omgekomen en tientallen zitten nog onder het puin nadat zogenaamde bunkerbuster-bommen gisteren opnieuw een ziekenhuis vernielden in Aleppo. Dat melden oppositie-activisten van het Aleppo Media Center.





Het was de derde keer in een week tijd dat het M10-burgerziekenhuis in Aleppo werd gebombardeerd. Ook vorige woensdag en zaterdag werd het ziekenhuis in het door rebellen gecontroleerde oosten van de stad Aleppo door luchtaanvallen geraakt. Onder de zeven mensen die gisteren werden gedood waren er twee leden van de medische staf en vijf onderhoudswerkers die het ziekenhuis probeerden te herstellen na de eerdere aanvallen.



Het grootste deel van het ziekenhuis, waaronder de afdeling intensieve zorgen en de spoedafdeling, werd ondergronds georganiseerd wegens de bombardementen. De 'bunker-buster'-bommen dringen echter door het beton van kelders en bunkers en richten ondergrond een ravage aan.



In de provincie Hama werd zondag een ondergronds ziekenhuis getroffen door voornoemde bommen, zo meldt een internationale hulporganisatie. Daarbij vielen geen doden, maar de spoeddienst werd vernield en alle patiënten en apparatuur moesten verhuizen.



Gevechtsvliegtuigen van de Syrische regering viseren al dagenlang burgerdoelwitten zoals ziekenhuizen, markten en moskeeën, meldt het Aleppo Media Center.



"De bombardementen en mortieraanvallen blijven maar aanhouden. Burgers worden gedood en verminkt, ze worden onderwerpen aan een wreedheid dat geen enkele mens zou moeten doorstaan", zo verklaarde de hulpchef van de VN Stephen O'Brien zondag.



Burgers die gewond raken tijdens de aanvallen durven nu amper nog naar het ziekenhuis te gaan om zich te laten behandelen. Na de recente reeks bombardementen van ziekenhuizen blijven nog maar ongeveer 30 artsen over voor de ongeveer 300.000 mensen in het oosten van Aleppo.