Ook derde verdachte schietpartij Moorslede blijft in cel

Elias Keegan werd op 15 augustus op straat vermoord in Dadizele. © Alexander Haezebrouck.

Moorslede De Ieperse raadkamer heeft Moorsledenaar Sven V. (23) vandaag verder aangehouden in het dossier van de schietpartij in Dadizele. Dat meldt de Ieperse afdeling van het parket West-Vlaanderen. Tom K. (26) en Leander W. (19) tekenden ondertussen beroep aan tegen hun verdere aanhouding.

Op 15 augustus werd de 20-jarige Antwerpenaar Elias K. doorgeschoten op straat in Dadizele, bij Moorslede. Twee van zijn Antwerpse vrienden vluchtten aanvankelijk, maar contacteerden later zelf de politie. Drie jongemannen uit de buurt zitten nog steeds in de cel. De raadkamer verlengde de aanhouding van de derde jongeman, Sven V. (23) dinsdagochtend.



Op 23 september werd ook al de aanhouding van schutter Tom K. en zijn vriend Leander W. bevestigd door de raadkamer. Volgens hun advocaten legden zij al volledige bekentenissen af. "Wat hen betreft is het onderzoek afgerond. Zij kunnen niet meer vertellen dan ze al deden. Er moeten uiteraard nog onderzoeksdaden worden gesteld, maar die kunnen even goed worden uitgevoerd als ze niet meer in voorhechtenis zitten", klonk het. Beiden gaan in beroep tegen hun verdere aanhouding.