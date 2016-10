En toen ging het fout: bodybuilder spuit olie in zijn spieren en nu ziet hij er zo uit

Koen Van De Sype

4/10/16 - 16u10 Bron: Metro

© Instagram/Valdir Segato .

Hij wil graag op zijn grote held Arnold Schwarzenegger lijken en daar heeft Valdir Segato (48) uit het Braziliaanse Sao Paulo veel voor over. Te veel, misschien. Want in zijn zoektocht naar hoe hij zijn spiermassa kon vergroten, begon hij op aanraden van een kameraad in de fitness olie in zijn spieren te spuiten. En dat is volgens dokters levensgevaarlijk.

© Facebook/Valdir Segato .

25 kilogram is de arbeider al bijgekomen, sinds hij vijf jaar geleden met de synthol-inspuitingen startte. De omtrek van zijn armen is intussen verdubbeld, tot 60 centimeter. En hij wil nog meer. "Er was een tijd dat ik me met de verkeerde mensen in liet. Maar ik besloot het roer om te gooien. En ik ging sporten. In de fitnessclub leerde ik synthol kennen", vertelt hij. "Een vriend vertelde me dat je daarmee nog veel sneller gespierd kon worden."



Daarop begon hij zichzelf regelmatig inspuitingen toe te dienen, in zijn biceps, schouders en borst. Dat het levensgevaarlijk is en ook tot amputatie kan leiden, lijkt hem niet te deren. "De dokters zeggen dat ik ermee moet ophouden, maar ik doe toch verder", zegt hij.



Lachen

Krijgt hij dan geen negatieve reacties op zijn uiterlijk? "Ik hoor mensen vaak lachen, zeker kinderen", vertelt hij. "Het ergste is als mensen naast je stoppen en zeggen dat je een lelijk ding bent. Maar dat kan me niet schelen. Ik vind mezelf mooi. En dat is genoeg."



Beroemd

Meer nog, hij wil graag beroemd worden met zijn uiterlijk en probeert zijn armen nog 10 centimeter extra te geven. "Mijn droom is om iets te bereiken met mijn spieren, om er carrière mee te maken. Ik heb geen spijt. Als ik in de spiegel kijk, ben ik trots op mezelf."