Mammoetproces in Spaans corruptieschandaal begonnen

Door: redactie

4/10/16 - 14u38 Bron: Belga

Zakenman Francisco Correa bij de start van het fraudeproces. © reuters.

Spanje In Spanje is vandaag het mammoetproces begonnen rond het corruptieschandaal dat bekend is geworden onder de naam 'Operación Correa'. Het gaat over corruptiepraktijken van een aantal ondernemers, die politici van de conservatieve Volkspartij PP hadden omgekocht en in ruil lucratieve opdrachten zouden hebben ontvangen.