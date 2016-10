'Real-life Tarzan' worstelt met het leven na 40 jaar in jungle

Redactie

video Drie jaar geleden stuitten de Vietnamese autoriteiten diep in de jungle op een 'real-life Tarzan'. Ho Van Lang, inmiddels 44, woonde ruim veertig jaar lang in de wildernis omdat zijn vader overtuigd was dat de Vietnamoorlog nog gaande was. Nu vertelt hij over zijn opmerkelijke levensverhaal in een documentaire.

Vooropgesteld: Ho Van Lang slingert niet van liaan naar liaan zoals acteur Alexander Skarsgård in de nieuwe Tarzan-film. Wel beheerst hij alle technieken die nodig zijn om in de jungle te overleven. Hij leeft er dan ook al meer dan 40 jaar. In 1972 nam zijn vader hem en zijn broer mee, nadat een Amerikaanse bom de rest van hun gezin doodde: zijn moeder en nog twee kinderen lieten het leven.



Ho Van Lang groeide met zijn vader op in het oerwoud door in houten huisjes te wonen, water uit de rivier te gebruiken en levensmiddelen uit de jungle te halen. Hoe het kon dat zij zolang onopgemerkt in het wild verbleven? "Ze renden altijd weg als ze van een afstandje mensen zagen", aldus documentairemaker Cerezo.



In 2013 troffen Vietnamezen de junglebewoners aan en schakelden ze de autoriteiten in. Die verplichtten hen om zich opnieuw te integreren in de maatschappij. Het duo werd overgeplaatst naar een klein dorpje om aan de alledaagse beschaving te wennen. In november 2015 besloot documentairemaker Alvaro Cerezo om de jongste telg van de familie Van Lang vijf dagen lang te volgen in de jungle. Vorige week is de elfdelige documentaire uitgekomen.



Ratten Beeld uit 2013, toen Van Lang uit de jungle werd gehaald door de autoriteiten © epa. In de documentaire is te zien hoe Van Lang zijn technieken als jager en verzamelaar gebruikt. 'Tarzan' vangt en eet ratten ("het hoofd is het lekkerst") en vleermuizen - precies zoals hij dat jarenlang deed in de jungle in het Tay Tra-district in de provincie Quang Ngai. Ook slang, aap, hagedis en fruit stonden al die jaren op zijn menu.



Van Lang, die slecht Vietnamees spreekt, wordt uitgebreid geïnterviewd over zijn nieuwe leven in de bewoonde wereld. Het is duidelijk dat hij moeite heeft met bijvoorbeeld elektriciteit, iets wat hij niet begrijpt. Ook kent hij het vrouwelijke geslacht niet - dat leerde zijn vader hem niet. Volgens Cerezo heeft Van Lang "niet het kleinste beetje seksueel verlangen".