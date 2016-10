Verdachte in moord op Brits parlementslid Jo Cox weigert te antwoorden op schuldvraag

Door: redactie

De verdachte van de moord op Labourparlementslid Jo Cox heeft geweigerd te antwoorden op de vraag naar schuld toen hij zich voor een rechtbank moest komen verantwoorden.

Een week voor het referendum over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie in juni werd Cox, een tegenstander van Brexit en voorstander van immigratie, beschoten en gestoken in haar kiesdistrict in Yorkshire.



Met een videolink in de gevangenis bleef de 53-jarige Tommy Mair zwijgen toen hij schuld kon bekennen of ontkennen voor de dood van het parlementslid van Labour. Hij bevestigde alleen zijn identiteit.



Onschuld

In lijn met de justitiële procedures noteerde de rechter onschuld met betrekking tot alle aanklachten en besliste hij dat de man in de gevangenis moet blijven tot een volgende preliminaire rechtszitting later deze maand.



Het eigenlijke proces moet op 14 november beginnen.