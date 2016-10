Onderzoek: blowers toch niet zo creatief als gedacht

Door: redactie

Hoewel vaak wordt gedacht dat blowers creatief kunnen denken, blijkt dit toch niet het geval. Ook zijn ze zich minder bewust van hun eigen fouten. Dat concludeert psycholoog Mikael Kowal in een promotieonderzoek naar de effecten van cannabis.

Hij voerde experimenten uit onder regelmatige gebruikers van cannabis en een controlegroep van niet-gebruikers. Kowal onderzocht de effecten van cannabis op dopamine, een hersenstof die onder andere een belangrijke rol speelt bij leerprestaties.



Volgens de psycholoog verstoort cannabis de werking van dopamine in de hersenen op de lange termijn. "Bij de chronische blowers was een significante afname te zien van de spontane oogknipperfrequentie, een indicatie dat er minder uitstoot is van dopamine in de hersenen.''



Uit eerdere onderzoeken bleek echter dat regelmatig cannabisgebruik op de lange termijn geen desastreuze gevolgen hoeft te hebben voor de opname van deze hersenstof.