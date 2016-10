Nederlandse vader van 18 kinderen vast op verdenking van zedendelicten en huiselijk geweld

Istvan Kövi

4/10/16 - 13u01 Bron: AD.nl

Henk K. © AD.

De 48-jarige Henk K. uit het Nederlandse Bunschoten, vader van een gezin met achttien kinderen, zit vast op verdenking van zedenmisdrijven en huiselijk geweld.

De man is vorige week dinsdag aangehouden. De politie heeft de woning van K. langdurig onderzocht. Daarbij is ook gebruik gemaakt van speurhonden. Geen van de 18 kinderen woont nog thuis. K. staat in het dorp bekend als Henk de Voeger vanwege zijn werk in de bouw. Er is aangifte tegen de Nederlander gedaan uit huiselijke kring, zo laat justitie weten.



De huisvader heeft verschillende aanvaringen achter de rug met de Nederlandse politie, jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming en de Arbeidsinspectie over de schoolgang en opvoeding van zijn kinderen.



Thuisonderwijs

Hij hield zijn kinderen van school en gaf ze thuisonderwijs. K. werd in het verleden door de rechtbank veroordeeld tot een boete omdat hij de leerplicht had ontdoken. Hij weigerde destijds te wijken voor het oordeel van de rechter. Naar zijn zeggen gaf hij thuisonderwijs omdat geen enkele middelbare school in Bunschoten-Spakenburg aansloot bij zijn streng gelovige inzichten. Hij werd toen eerder al op zijn vingers getikt door een ambtenaar van de gemeente. "Het is een principiële kwestie waarin ik niet zal wijken,'' zei de vader destijds.



Behandeling

In 2010 weigerde K. zijn zoon onder medische behandeling te laten stellen, nadat die bij een ongeluk met een brommer ernstige brandwonden had opgelopen. De vader behandelde zijn zoon zelf met Boegem Balsem, wat tot een wonderbaarlijk snelle genezing leidde. Hij sloeg adviezen van Bureau Jeugdzorg - waarmee hij het al eerder aan de stok had - in de wind.



Het gezin van K. werd in het verleden ook belaagd door hangjeugd uit het dorp die de woning van K. bekogelde met eieren en grind.



Zeden en geweld

Over de aard van de beschuldigingen tegen Henk K. kan justitie in dit stadium van het onderzoek nog niet veel zeggen. "Die liggen in het algemeen op gebied van zeden en geweld'', zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.



K. is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft tot volgende week donderdag in bewaring. Dan volgt een zitting voor de raadkamer van de rechtbank over zijn zaak. "Behalve de verdachte zelf, moeten er nog veel mogelijke getuigen worden gehoord'', laat justitie weten.