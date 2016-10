Obese vrouw slankt 23 kilo af en is nu bikinimodel. Haar geheim is om op te eten

Koen Van De Sype

4/10/16 - 11u49 Bron: Daily Mail, Trimmed and Toned

© Twitter&Instagram/Shanna Kangas .

Zwangerschapskilo's, ze zijn de nachtmerrie van veel vrouwen. Toen Shanna Kangas (33) uit New York na haar bevalling op de weegschaal ging staan, bleek ze 70 kilogram te wegen. Met haar lengte van 1,52 meter was haar BMI 30,3 en viel ze daarmee in de categorie 'obees'. Maar ze besloot zich niet te laten gaan en begon te trainen. Met een heel bijzondere motivatie.

Later ging hij mee naar de fitness en keek hij toe hoe mama van toestel naar toestel ging. 11 maanden en 23 kilogram later doet ze mee aan schoonheidswedstrijden. "Elke mama zou dit regime moeten proberen", lacht ze. "Ik ben al mijn babykilo's kwijt en meer. Mijn figuur is nooit zo mooi geweest. Nochtans kwam ik van ver. Ik had een keizersnede gehad en mijn buik was erg gehavend. Ik was ook flink wat buikspieren kwijt. Ik ben blij dat ik niet heb opgegeven." Tb to sandbags - I would have used Gunnar but that would probably be frowned upon. #momlife #momstrong #bodybuilding #thoseninjajammies #train #keeppushing #fitmom