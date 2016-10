Nijntje doet hardrijders vertragen

Marcia Nieuwenhuis

4/10/16 - 12u11 Bron: AD.nl

© Dick Bruna.

Rotterdam In Nederland wordt geëxperimenteerd met nieuwe verkeersborden met daarop de tekeningen van Dick Bruna, de geestelijke vader van Nijntje. Die blijken effectiever dan de gewone verbodsborden die de snelheid moeten beperken tot 30 en 50 kilometer per uur. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Aan ruim duizend Nederlandse automobilisten is op basis van afbeeldingen van verkeerssituaties met en zonder borden van Dick Bruna gevraagd hoe hard zij verwachten te rijden. Daaruit blijkt dat automobilisten hun eigen snelheid en die van anderen lager inschatten wanneer ze een Dick Bruna-bord zien.



De borden zijn een voorbeeld van 'nudging' een bepaalde suggestie op te roepen het gedrag van mensen onbewust bijstuurt. "Je maakt het leuker of aantrekkelijker om het gewenste gedrag te vertonen", legt verkeerspsycholoog Maura van Strijt van SWOV uit.



"Doordat je die Dick Bruna-borden ziet, roept het associaties op met kinderen, waardoor je onbewust al minder hard gaat rijden."



De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, die opdracht tot het onderzoek gaf, wil weten of die maatregelen ook echt effect hebben op de snelheid. Bij een 50-km weg zonder Dick Bruna-bord schatten bestuurders de eigen snelheid op 49 kilometer per uur, bij een Dick Bruna-bord stokt dit al bij 45 km/u. Op 30-km wegen gaat de snelheid van 41 naar 37 km/u.



Elke kilometer zachter zorgt volgens onderzoekster Jolieke de Groot van SWOV voor een afname van het aantal ongevallen van 5 procent. "In het echte verkeer zou een snelheidsverlaging van 4 kilometer per uur op een weg binnen de bebouwde kom zorgen voor 20 procent minder ongevallen", rekent ze voor. "Maar het is heel belangrijk om ook in de praktijk vast te stellen of dat daadwerkelijk gebeurt.''