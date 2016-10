Gedumpt en plastic zak over hoofdje: kijk hoe baby levend gered wordt uit beerput onder publiek toilet

Door: redactie

4/10/16 - 11u52 Bron: Daily Mail

video Onthutsende beelden uit de stad Khujand, in het Aziatische land Tadzjikistan, tonen de dramatische redding van een pasgeboren baby'tje dat gedumpt was in de beerput onder een publiek toilet. In de video is te zien hoe de redders een plastic zak van het hoofdje van de baby verwijderen. Wonder boven wonder volgt vervolgens het hoopvolle gehuil van het kindje.