Meer dan dertig doden bij zelfmoordaanslag op bruiloft in Syrië, IS eist aanslag op

Geweld Syrië Bij de zelfmoordaanslag van gisteravond op een bruiloftsfeest in het noordoosten van Syrië zijn minstens 32 mensen omgekomen en een honderdtal anderen gewond geraakt, aldus een nieuwe balans vanuit medische bron.

Terreurmilitie Islamitische Staat (IS) heeft de aanslag opgeëist. Het bruidspaar zelf is veilig, aldus het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) - dat van 31 doden gewaagt - en intimi.



Zelfmoordterrorist

"Een zelfmoordterrorist blies zichzelf op in een zaal in het dorp Tall Tawil, ten noorden van Hassake, waar een bruiloft plaatsvond van een strijder van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF)", aldus SOHR-directeur Rami Abdel Rahman. De SDF is een Arabisch-Koerdische samenwerking die Islamitische Staat (IS) bestrijdt. De plaats van de aanslag is bijna volledig in handen van Koerdische milities en wordt vaak geviseerd door IS.