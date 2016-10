Vrouw ontdekt na tien jaar de oorzaak van haar aanhoudende buikpijn en die is best griezelig

Koen Van De Sype

4/10/16 - 09u38 Bron: Daily Mail, mamamia.com.au

Menstruele pijn, dat was de diagnose toen Natashjja Heming (22) uit Sydney als 13-jarige met hevige buikpijn bij haar dokter langs ging. Maar liefst tien jaar liep ze ermee rond, terwijl ze van dokter naar dokter ging. Maar niemand vond de oorzaak. Tot nu. En het bleek iets heel vreemds te zijn.

Er zat namelijk een cyste met de grootte van een perzik rond haar eileiders. En toen artsen die onderzochten, bleek die huid, haar, tanden en hersenweefsel te bevatten.



Opgelucht

"Griezelig, maar ik was opgelucht dat er eindelijk een einde aan de pijn zou komen", vertelt ze. "Die was met de jaren alleen maar erger geworden. Tot ik het niet meer kon houden. Ik had zelfs black-outs van de krampen. Er werd onderzocht of ik toch geen endometriosis had, een ziekte die voorkomt in mijn familie en waarbij weefsel dat normaal gezien in de baarmoeder groeit erbuiten voorkomt."



Uiteindelijk verwees iemand haar naar nóg een nieuwe dokter en die loste de puzzel eindelijk op. Bij een echografie werd een grote cyste ontdekt, die gevormd bleek te zijn toen ze nog een foetus was.