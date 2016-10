Pedofiel spreekt af met 13-jarig meisje om haar te ontmaagden. Maar hij misrekent zich

Koen Van De Sype

4/10/16 - 08u40 Bron: The Sun

Een 42-jarige man die dacht dat hij had afgesproken met een 13-jarig meisje met de bedoeling haar te ontmaagden, heeft zich lelijk misrekend in het Engelse Sunderland. Tiener 'Charlotte' bleek burgerwacht Dark Justice te zijn, die op pedofielen jaagt. En die leverde de man uit aan de politie.

De dader had een van de profielen aangeklikt die Dark Justice gebruikt als lokaas. Er ontspon zich een seksueel getinte conversatie online, waarin de pedofiel probeerde het meisje te overtuigen om seks met hem te hebben. Hoewel hij duidelijk wist dat ze maar 13 was. ""Je leeftijd is geen probleem", antwoordde hij, toen het 'meisje' hem vroeg of ze niet wat te jong was voor hem.



De kerel maakte haar complimenten en probeerde haar te overhalen om foto's van zichzelf te sturen in schooluniform. Toen hij het 'meisje' uiteindelijk had overtuigd om af te spreken, bleken hem mensen van Dark Justice op te wachten. Die confronteerden hem met zijn chatberichten en contacteerden de politie, die de man meenam. Dark Justice postte beelden van de ontmoeting online en daarop is een kerel te zien die duidelijk beseft dat hij in de val is gelopen.



Rechter

Intussen is de pedofiel voor de rechter verschenen in Newcastle Crown Court. De man bleek al een tijdje werkloos te zijn en in de schulden te zitten. "Ik had gewoon met Charlotte afgesproken om haar te waarschuwen voor het gevaar van afspraakjes met vreemden", probeerde hij nog, maar rechter Paul Sloan geloofde er niets van. Hij kreeg 12 maanden cel met uitstel en moet vijf jaar het register tekenen voor zedendelinquenten. "Als dit meer was geweest dan een poging, dan was je zonder pardon in de cel gevlogen", klonk het nog.