Rusland zet antiraketsysteem in Syrië in

Door: redactie

4/10/16 - 06u25

© epa.

Rusland heeft voor het eerst een geavanceerd antiraketsysteem in Syrië ingezet. Dat zeggen drie Amerikaanse functionarissen aan de Amerikaanse zender Fox News. Het is de nieuwste aanwijzing dat Moskou haar militaire operaties in Syrië ter ondersteuning van president Bashar al-Assad blijft het opvoeren.