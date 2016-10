"400.000 vluchtelingenkinderen zonder school in Turkije"

Door: redactie

Ondanks de inspanningen van de regering in Ankara hadden honderdduizenden Syrische vluchtelingenkinderen vorig jaar in Turkije geen plek in het onderwijs. Dat stelt de Raad van Europa vandaagin een rapport.

"Bijna 400.000 vluchtelingenkinderen hebben geen toegang tot formeel onderwijs", zo stelt een dinsdag verschenen verslag van de Raad over racisme en onverdraagzaamheid. Het rapport behandelt de periode tot 17 maart 2016 en laat de periode na de mislukte staatsgreep van 15 juli en de daarop afgekondigde noodtoestand buiten beschouwing.



In februari beloofde Ankara dat alle 650.000 Syrische vluchtelingenkinderen met schoolgerechtigde leeftijd die in Turkije wonen dit jaar naar school zouden kunnen gaan. Voor het huidige schooljaar dat op 19 september van start ging zijn er geen cijfers.



Turkije is lid van de Raad van Europa, een internationale organisatie die de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat in Europa bevordert.



Bezorgdheid

In het rapport van wordt ook de bezorgdheid geuit dat de omstandigheden in Turkije voor minderheden als vluchtelingen, Koerden, Roma en homoseksuelen verslechteren. De Raad bekritiseerde ook het toegenomen haatdiscours van overheidsfiguren, dat grotendeels ongestraft blijft en "enorm negatieve effecten heeft".