Santos kondigt nieuwe fase in dialoog met FARC aan

Door: redactie

4/10/16 - 02u29 Bron: Belga

De Colombiaanse president Santos. © epa.

De Colombiaanse president Juan Manuel Santos kondigde gisteren een nieuwe fase in de dialoog met de FARC aan. Regeringsonderhandelaar Humberto de la Calle, die na de uitslag van het referendum zijn ontslag bekendmaakte, blijft toch aan.

"Ik heb Humberto de la Calle, die ik bevestigd heb als hoofdonderhandelaar gevraagd de onderhandelingen te voeren die ons zullen toelaten om alle noodzakelijke kwesties aan te snijden om een akkoord te bereiken en om de droom van heel Colombia te verwezelijken om de oorlog met de FARC te beëindigen", zo zei Santos op een toespraak die op televisie werd uitgezonden.



Demobilisatie

Over het vredesakkoord werd vier jaar onderhandeld in Cuba. Het voorzag in de demobilisatie van 5.765 FARC-strijders en de omvorming van de guerrillabeweging in een wettelijke politieke beweging.



Referendum

Daarmee moest een einde komen aan het conflict dat al 52 jaar duurt en al 260.000 mensenlevens kostte. In een referendum zondag keurde een krappe meerderheid van de Colombianen (50,21 procent) het akkoord echter af.