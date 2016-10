Hoaxbuster: wat is de echte reden waarom deze moeder het hoofd van haar dochter kaal scheert?

Door: redactie

4/10/16 - 02u19 Bron: dailymail.co.uk/snopes.com

video Het filmpje waarin een blonde mama de lange lokken van haar donkerharige dochter hardhandig afscheert, circuleert al langer op internet, maar duikt nu opnieuw op. Waaraan heeft de schreeuwende en huilende dochter deze grove behandeling verdiend?

Wie de vrouwen zijn, is niet bekend, waar ze wonen evenmin: het is onduidelijk welke taal in het filmpje gesproken wordt: Portugees, Spaans of zelfs Italiaans wordt er in de commentaren onder het filmpje gesuggereerd, maar niemand lijkt zeker te zijn. Dat is niet zo gek, want door haar paniek is de dochter niet goed verstaanbaar en overschreeuwt ze haar zacht maar vastberaden doorpratende moeder, die duidelijk een appeltje te schillen heeft met haar kind.



Maar woorden zijn wellicht niet nodig: de actie spreekt voor zich en roept afgrijzen op. Wat voor een moeder scheelt het hoofd van haar dochter nu kaal? Wat kan het meisje gedaan hebben dat zo'n straf 'verdient'?



Er circuleren drie mogelijke verklaringen:



Pesten van kankerpatiëntje

De dochter zou een door chemokuren kaal geworden kankerpatiëntje gepest hebben. Toen haar moeder daarachter kwam, wilde ze haar een koekje van eigen deeg geven door haar (even) kaal door het leven te laten gaan.



Naaktfoto's op internet

Een tweede verklaring die wordt gegeven is dat de moeder zo boos is over de naaktfoto's van haar dochter die ze op internet tegenkwam, dat ze haar kaalscheert om haar te vernederen en onherkenbaar te maken.



Seks voor het huwelijk

De derde verklaring is dat de moeder erachter gekomen is dat haar dochter seks voor het huwelijk gehad heeft. Uit woede over die losbandige 'zonde' scheert ze haar haren af om haar onaantrekkelijk te maken voor haar vriendje of (jonge) mannen in het algemeen.



Afschuw

Wat de reden ook is, er wordt door de internetgemeenschap met afschuw op de beelden gereageerd: wat ze ook gedaan heeft, dit is niet de manier om ermee om te gaan, klinkt het in de meeste commentaren. Al hebben sommigen 'ervaring' met een dergelijke behandeling. "Toen een klasgenootje van mij in 1997 zwanger thuiskwam, schoor haar vader ook haar haren af", schrijft iemand. "Dit is gewoon slecht ouderschap. Nooit van praten gehoord?", klinkt het ook.



Ten einde raad

Anderen kunnen begrip voor de moeder opbrengen. "Ik zie vooral een moeder die ten einde raad is en een dochter die een aantal behoorlijk foute keuzes heeft gemaakt", zegt iemand die duidelijk in verklaring twee, naaktfoto's op het internet, gelooft: "Dit is de eerste generatie ouders die met zo'n krachtig iets als sociale media te maken krijgen. Logisch dat ze niet weten hoe ze hun kinderen in de hand moeten houden."