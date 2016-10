VN willen politieke oplossing voor Syrië ondanks 'ruzie' VS-Rusland

Door: redactie

4/10/16 - 02u27 Bron: Belga

De Amerikaanse Buitenlandminister John Kerry dreigde vorige week al de contacten met Rusland te verbreken over Syrië. © ap.

De speciale gezant van de Verenigde Naties voor Syrië heeft gisteren blijk gegeven van zijn diepe teleurstelling over het einde van de Amerikaans-Russische gesprekken over een staakt-het-vuren in Syrië, maar blijft vastbesloten om te werken aan een politieke oplossing.

"De VN zullen krachtig blijven aandringen op een politieke oplossing voor het Syrische conflict, ondanks het zeer teleurstellende resultaat van lange en intense discussies tussen belangrijke internationale spelers", klinkt het in een verklaring van het bureau van Staffan de Mistura.



De Verenigde Staten kondigden gisteren aan dat ze de gesprekken met Rusland over een staakt-het-vuren in Syrië opschorten, nadat het grootste ziekenhuis in het rebellengebied in Aleppo volledig vernield werd door een luchtbombardement.



Groot offensief

Het Syrische regime is sinds elf dagen, met de hulp van Rusland, bezig met een groot offensief om het door de rebellen gecontroleerde deel van Aleppo te heroveren, met grootschalige bombardementen die in het westen voor verontwaardiging zorgen.



Moskou liet weten de Amerikaanse beslissing te betreuren, en beschuldigde Washington ervan de verantwoordelijkheid voor de mislukking van de onderhandelingen op Rusland te willen af te schuiven.