Mast Harlings schip waarop drie Duitsers omkwamen was verrot

Door: redactie

4/10/16 - 00u22 Bron: Belga

De politie verricht onderzoek op het zeiljacht waar door een ongeval met de mast drie opvarenden om het leven kwamen. © anp.

De mast van het zeilschip Amicitia, die in augustus afbrak in de buurt van het Nederlandse Harlingen, was voor driekwart verrot. Volgens de Friese krant Leeuwarder Courant concludeert de Duitse onderzoeksraad voor veiligheid dat na onderzoek.