Fietshelm saai? Dan heb je de Lego-helm nog niet gezien

video In een poging om het voor kinderen aantrekkelijker te maken om een helm te dragen op de fiets, bedachten twee Scandinavische collega's de 'Lego-helm'.

Simon Higby uit Stockholm en Clara Prior uit Kopenhagen ontwikkelden het idee samen voor hun MBA-thesis. Ze pakten de 'haardos' van een Lego-poppetje, scanden het met een 3D-scanner, speelden met de dimensies om het op een menselijk hoofd te laten passen, gaven het resultaat een lik lichtbruine verf en voila: de legohelm was geboren.



Trump-helm

Helaas bestaat er maar een exemplaar van de helm: het prototype, dat vorige week op Imgur werd gepost en onmiddellijk in de smaak viel bij de internetgemeenschap. "Waar is de bestellink?", vragen mensen zich af. "Ik wilde juist vragen waar ik dit kan kopen, toen ik me realiseerde dat ik mijn fiets eigenlijk niet gebruik", klonk het bij iemand anders. Onmiddellijk waren er uiteraard ook verzoeken voor een blonde 'Trump-helm'.



De Scandinavische ontwerpers willen hun ontwerp graag op grote schaal laten produceren, maar hebben op dit moment nog geen idee met wie ze daarvoor in zee zouden kunnen gaan, dus of we de 'Lego-helm' ooit op straat zullen tegenkomen, valt nog af te wachten.