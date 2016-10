Deze 8-jarige meid is een geboren feministisch talentje

Door: redactie

3/10/16 - 23u18 Bron: BuzzFeed

video "Beautiful" op een meisjestrui, "hero" op een shirt voor jongens? Deze mondige 8-jarige feministe vindt het pure nonsens. Terwijl ze met haar mama aan het winkelen is, start ze haar vurige betoog. "Waarom zouden meisjes enkel mooi mogen zijn en jongens enkel avontuurlijk? We zijn allemaal hetzelfde en even goed als elkaar."

Vorige week trokken de Britse Daisy en haar mama Becky uit Wiltshire County naar Tesco voor een gezellig namiddagje shoppen. Maar dat mondde al snel uit in een feministisch praatje van de kleine meid, die het duidelijk niet begrepen heeft op de overduidelijke verschillen in opschriften op kleding voor jongens en meisjes.



Mama Becky is niet verbaasd om het opvallende pleidooi voor gelijkheid van haar vastberaden dochter. "We praten thuis veel over lichaamsperceptie, Photoshop en meisjes, want we hebben drie meiden in ons gezin", klinkt het. De video werd al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken.