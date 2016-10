Lichaam van door IS gedode fotograaf via Tripoli naar Nederland

Redactie

3/10/16 - 21u58

Jeroen Oerlemans. © anp.

De stoffelijke resten van de gisteren in Libië doodgeschoten Nederlandse persfotograaf Jeroen Oerlemans worden eerst naar Tripoli gebracht alvorens het lichaam naar Nederland wordt vervoerd. Dat bevestigt een woordvoerster van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Oerlemans werkte ook voor het Belgische tijdschrift Knack.

Volgens BuZa is een belangrijke eerste hindernis genomen in het terugbrengen van Oerlemans. Normaliter duurt het lang voordat lokale autoriteiten het lichaam vrijgeven, maar dit is vandaag al gebeurd.



Mede vanwege de onrustige situatie in Libië wordt het stoffelijk overschot van Oerlemans eerst over de weg naar hoofdstad Tripoli vervoerd, waar Buitenlandse Zaken de operatie overneemt in samenwerking met medewerkers van de Nederlandse ambassade aldaar. Vervolgens zal het lichaam per vliegtuig naar Nederland worden vervoerd.



Wanneer Oerlemans in Nederland aankomt is lastig te zeggen volgens BuZa. Wel is het streven om de operatie zo snel mogelijk af te ronden. "De ambassade moet nog allerlei administratieve handelingen verrichten, zoals een pas verstrekken en stempels afgeven. Dat kan enige tijd in beslag nemen, maar de autoriteiten zijn zeer welwillend", aldus een woordvoerster.



Geraakt

Oerlemans werd in de Libische stad Sirte in het hart geraakt door een kogel van een strijder van Islamitische Staat (IS). De fotograaf was in Sirte om verslag te doen van de strijd tussen regeringstroepen en strijders van de terreurbewegingen. Hij had een helm op, een kogelvrij vest aan en zijn fotocamera bij de hand. Oerlemans werd geraakt aan de zijkant van zijn lichaam.



Eerder, in juli 2012, werd Oerlemans al ontvoerd in Syrië. Samen met de Britse fotograaf John Cantlie werd hij toen een week vastgehouden. Na een week bevrijdden strijders van het Vrije Syrische Leger hen.



Oerlemans laat een vriendin en drie kinderen achter.