Regeringsonderhandelaar Colombia geeft er de brui aan

Colombia Humberto de la Calle, de hoofdonderhandelaar van de Colombiaanse regering tijdens de vredesgesprekken met de linkse FARC-rebellen, heeft vandaag zijn ontslag ingediend bij president Juan Manuel Santos. De la Calle neemt naar eigen zeggen "de volledige verantwoordelijkheid voor de fouten die zijn gemaakt".

Het vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de FARC werd gisteren in een volksraadpleging verrassend verworpen. FARC-leider Timoleon Jiménez heeft zich ondertussen wel bereid verklaard om het akkoord dat met de regering werd onderhandeld, aan te passen en verklaarde dat de verwerping ervan "niet betekent dat het gevecht voor de vrede verloren is". De andere FARC-leider, Rodrigo 'Timosjenko' Londono, beklemtoonde dat de FARC zich, ondanks de verwerping van het akkoord, aan de wapenstilstand zullen houden. "De vrede is gekomen om te blijven", zei hij in een videoboodschap.

President hoopvol

Ook president Santos toonde zich al hoopvol. "Ik zal me niet overgeven en zal blijven streven naar vrede", klonk het strijdvaardig in een toespraak op de televisie na de bekendmaking van de resultaten van het referendum. Zowel de regering als FARC stuurt diplomaten naar Havana om het vredesakkoord te redden, meldde de krant New York Times.



VN secretaris-generaal Ban Ki-moon verklaarde "bemoedigd" te zijn door de verklaringen van zowel de president als de FARC-leider en maakte eveneens bekend een speciale gezant naar het Latijns-Amerikaanse land te hebben gestuurd om de vrede te bewerkstelligen.



Volgens het Amerikaanse magazine The Nation is het "no" tegen het vredesplan een overwinning voor de rechtse ex-president Alvaro Uribe en "uiterst rechts" in Colombia. Het blad legt de schuld voor het nee deels bij de ngo Human Rights Watch (HRW): het hoofd van HRW voor het Amerikaans continent, José Miguel Vivanco, heeft zich voorafgaand aan de raadpleging fel tegenstander getoond van de "rechterlijke" provisies in de tekst van het akkoord.



Net als Uribe vindt Vivanco dat door de deal overtreders van de mensenrechten, zowel bij de militairen als bij de guerrillero's, "immuniteit" verkrijgen - Uribe stoorde zich uiteraard enkel aan immuniteit voor de Farc-rebellen. In het andere geval zou hij immers zelf niet buiten schot blijven.