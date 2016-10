Antwerpenaar (23) bewusteloos geslagen op feestje in Nederland omdat hij morste met zijn drankje

Door: redactie

In het Nederlandse Wernhout is een 23-jarige Antwerpenaar bewusteloos geslagen tijdens een hardcorefeest in de Jaiselings Royal Palace, waar de reünie van de bekende Belgische discotheek Club X werd gevierd. Dat meldt de Nederlandse politie.

De Antwerpse feestvierder stond met enkele vrienden op een balkon te feesten, toen hij rond 03u30 wat drank over de reling morste. Dit tot grote consternatie van een andere groep vrienden die beneden stond. De boze feesters trokken naar boven om verhaal te halen. De situatie mondde in geen tijd uit in een vechtpartij. De Antwerpenaar werd bewusteloos geslagen en incasseerde ook nog enkele schoppen toen hij op de grond lag. De Nederlandse politie spreekt van "zware mishandeling".



Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant "in zorgwekkende toestand" naar een ziekenhuis in Nederland gevoerd. Later werd de jongen overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, aldus de Gazet van Antwerpen. Volgens de krant is de twintiger stabiel, maar verkeert hij nog steeds in kritieke toestand.



De Nederlandse politie is een onderzoek gestart. Camerabeelden worden bekeken en er wordt gezocht naar getuigen.

Mario Talboom, een vriend van het slachtoffer, heeft op Facebook een foto gedeeld van de in elkaar geslagen twintiger, die Mitch heet (2e van rechts). "Hopelijk sla je jezelf erdoor... get well soon buddy", schrijft hij. "De daders moeten kost wat kost gevat worden, dus wie hier meer info over heeft: let us know. Als de daders toevallig in mn lijst staan: er wordt momenteel op meerdere manieren naar jullie gezocht. Het is een kwestie van tijd voor we weten wie het is, dus je kan er beter zelf voor uit komen."