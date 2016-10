"Wie kan mij enorme dienst bewijzen?": meisje (16) bevalt stiekem en gooit baby uit het raam

Sven Van Malderen

3/10/16 - 23u35 Bron: KETV.com

© Facebook/Antonia Lopez.

Een zestienjarig meisje uit Omaha (Nebraska) heeft vorige vrijdag haar pasgeboren baby door het raam gegooid. Net tevoren was ze stiekem bevallen in haar slaapkamer. Vanwege de ernst van de feiten zal Antonia Lopez in de rechtbank als een volwassene behandeld worden.

Uit dit raam werd de baby gegooid. © Kos.

De tiener gooide 's nachts in paniek haar baby vanop de tweede verdieping naar beneden. Daarna ging ze tegen haar moeder vertellen wat ze gedaan had.



Die aarzelde niet toen ze het kleintje in het gras zag liggen: ze verwittigde de hulpdiensten en trachtte nog mond-op-mondbeademing uit te voeren, maar het mocht niet baten. Korte tijd na aankomst in het ziekenhuis werd de baby doodverklaard.



Vreemd bericht

Een half uur voor de ambulanciers aan haar huis stonden, had Antonia nog een vreemd bericht op Facebook achtergelaten. "Wie kan er mij een enorme dienst bewijzen en heeft een auto?", klonk het om 3.40 uur. Achter de vraag stonden nog drie huilende emoji.



De grootvader van Antonia viel compleet uit de lucht toen hij hoorde dat zijn kleindochter zwanger was. "Ik heb haar een paar dagen geleden nog gezien, in mijn ogen leek ze zelfs onder haar gewicht te zitten", verklaarde John Barcelona. "Ik kan er met mijn hoofd niet bij."



Ook de buren zagen zo'n drama helemaal niet aankomen. "Ze zagen er een heel gewoon gezin uit, altijd zeiden ze netjes goeiedag. Ik ben hier niet goed van", besluit Mark Nelson.