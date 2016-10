Lucinda bezeert haar hand tijdens het tuinieren, vijf dagen later is ze overleden

Sven Van Malderen

3/10/16 - 21u50 Bron: Daily Mail

Lucinda Smith met haar zoon en dochter. © Facebook.

Een kleine wonde tijdens het tuinieren: geen erg, dacht Lucinda Smith. Vijf dagen later zou ze echter sterven aan sepsis, een soort bloedvergiftiging. Haar familie wil nu waarschuwen voor de gevaren van deze 'stille moordenaar'.

Enkele dagen nadat ze de kleine schram opgelopen had, klaagde de 43-jarige moeder over heftige pijn aan haar schouder. De dokter dacht aan een geknelde zenuw, gaf haar de raad om een kinesist op te zoeken en stuurde haar weg met een simpele pijnstiller.



Haar toestand ging er echter snel op achteruit. Een bloedtest bracht uiteindelijk de vreselijke waarheid aan het licht: Lucinda bleek een bloedvergiftiging opgelopen te hebben. Ze kreeg meteen intraveneuze antibiotica toegediend, maar de behandeling kwam te laat. Amper twee dagen later al verloor ze de ongelijke strijd.



Lucinda had twee kinderen, de negenjarige Megan en de zesjarige George. Ze had met haar partner Darren net een nieuw huis gekocht in Billericay (in het Engelse graafschap Essex; nvdr) en keek er hard naar uit om in het huwelijksbootje te stappen. © Facebook.

Rode en opgezwollen vingers

"Als die bloedtest bij de eerste dokter al gebeurd was, ben ik er zeker van dat we nu een andere afloop zouden kennen. Dan zouden Megan en George hun prachtige mama nog gehad hebben", aldus haar zus Caroline.



"De eerste dokter gaf haar een antidepressivum dat normaal gebruikt wordt om spieren te ontspannen. Hij dacht dus aan een geknelde zenuw", vult moeder Shirley aan. "Hij nam zelfs niet eens haar bloeddruk, dat wordt normaal toch altijd gedaan?" Ook de kinesist kon niets met haar aanvangen omdat ze al te veel pijn aan het lijden was. "Kom binnen een week of twee maar eens terug", klonk het.



Met Lucinda ging het echter van kwaad naar erger. Haar vingers en arm zagen er rood en opgezwollen uit, ze moest braken en leed helse pijnen. Nadat de bloedtest de ware toedracht aan het licht gebracht had, werd ze naar de dienst intensieve zorgen overgebracht. De volgende dag werd ze aan een beademingsmachine gehangen. Toen haar organen een voor een begonnen uit te vallen, was haar lot bezegeld. Lucinda met haar verloofde. © Facebook.