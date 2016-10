Drie 'schachten' in ziekenhuis na studentendoop

Door: redactie

3/10/16 - 21u05 Bron: AD.nl

Het gebouw van de Amsterdamse Studenten Corps. Het bestuur van het ASC heeft interne straffen uitgedeeld vanwege incidenten tijdens de ontgroening. © anp.

Bij de ontgroening van studenten in Amsterdam zijn incidenten gebeurd. Het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) heeft daarom interne straffen uitgedeeld, meldt de NOS. De Universiteit van Amsterdam eist morgen uitleg van het corps. De schachten moesten onder meer in de gracht zwemmen en slapen tussen het afval. Drie mensen werden naar een ziekenhuis gebracht. Eén van hen is drie weken later nog steeds opgenomen met een darminfectie.