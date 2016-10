Prominente al-Qaida-leider gedood

Door: redactie

3/10/16 - 18u55 Bron: ANP

Archiefbeeld. © ap.

De prominente al-Qaida-leider Abu al-Faraj al-Masri is maandag door een aanval met een drone gedood. Dat hebben twee jihadistische bronnen bekendgemaakt. De Egyptenaar, in eigen land bekend als Ahmad Salama Mabruk, zat in een auto die in de buurt van Jisr al-Shuqour, in het noordwesten van Syrië, vanuit een onbemand vliegtuigje onder vuur werd genomen.