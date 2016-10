Duizenden deelnemers aan Pegida-betoging in Dresden

Door: redactie

Na de ceremonie ter gelegenheid van de Dag van de Nationale Eenheid in Duitsland zijn in de stad Dresden vandaag meerdere duizenden mensen ingegaan op een oproep van de xenofobe organisatie Pegida om te betogen.

In de buurt van het centraal station verzamelden zich in de loop van de namiddag duizenden mensen, onder wie duidelijk talrijke neonazi's. Op spandoeken riepen de betogers kanselier Angela Merkel op om op te stappen.



Elders in de stad namen 250 tot 300 mensen deel aan een betoging van de eveneens rechtse organisatie Festung Europa, en er waren ongeveer evenveel tegenbetogers. Vooralsnog verliep alles vreedzaam.