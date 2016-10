Berlusconi ziet rechtszitting verdaagd door opname in New Yorks ziekenhuis

Door: redactie

De vroegere Italiaanse premier Silvio Berlusconi is voor een behandeling aan het hart opgenomen in een ziekenhuis in New York, zodat hij vandaag niet aanwezig kon zijn op een nieuwe rechtszitting, zo hebben Italiaanse media bericht.

De donderdag tachtig jaar geworden mediamagnaat vertoeft al sinds vrijdag in een ziekenhuis in New York, voor controles en behandeling, nadat hem eerder dit jaar een nieuwe hartklep was ingezet.



Hij had normaal samen met 23 anderen moeten verschijnen voor een Milanese rechtbank. De rechter stemde ermee in zijn zaak los te koppelen van de andere, en bepaalde dat Berlusconi zich nu op 15 december moet aandienen, aldus het Italiaanse persbureau Ansa.



Ruby

De zaak-Ruby draait om wilde feestjes met minderjarige prostituees. In 2015 is de oud-premier in die zaak vrijgesproken van prostitutie.



Liegen

Nu draait het erom dat hij getuigen zou hebben betaald om in het proces-Ruby te liegen omtrent de ware aard van de feestjes. Een rechter moet beslisssen of er al of niet een nieuw proces moet komen.