Man filmt zichzelf net nadat hij aangevallen werd door grizzlybeer: "Ik voelde het kraken tot op het bot"

Sven Van Malderen

3/10/16 - 19u51 Bron: Washington Post

Een man uit Montana kwam twee keer oog in oog te staan met een grizzlybeer en overleefde de dubbele aanval. Meer nog zelfs: net na het gevecht met het dier nam Todd Orr een video op waarin hij -volledig onder het bloed- vertelt wat hij meemaakte. Naast een gebroken arm hield hij er ook een zware verminking boven zijn oor aan over.

"Het leven in berenland kan zwaar tegenvallen", klinkt het. "Ik ben net aangevallen door een grizzlybeer met twee welpjes. Ik spoot met traangas. Ik ging op mijn buik liggen en beschermde de achterkant van mijn nek. Ze takelde mijn hoofd goed toe. Ik weet zelfs niet hoe erg het onder mijn pet is. Mijn oor... Mijn arm... En dan mijn schouder opengereten..."



"Ik denk dat mijn arm gebroken is. Mijn benen zijn in orde, ook mijn organen bleven ongeschonden. Mijn ogen zijn in orde. Ik heb net vijf kilometer gestapt en ben nu op weg naar het ziekenhuis. Hou het veilig! Traangas werkt niet altijd even goed, maar het is beter dan niets."



Geen amateur

Orr was vorige zaterdag al vroeg op zoek naar elanden in Madison Valley. Hij kende de gevaren als geen ander, zonder pistool en traangas trok hij nooit de wijde natuur in. En om de dertig seconden riep hij "Hey bear" om ongewenste bezoekers af te schrikken.



Toen Orr toch een beer zag, bleef hij het refreintje afdreunen. In eerste instantie leek de viervoeter de hint begrepen te hebben, maar plots draaide ze zich om. "Dat beest kwam recht op me af. Ik schreeuwde enkele keren zodat ze wist dat ik een mens was, zonder succes."



"Voorhamer met tanden"

Toen er nog slechts acht meter afstand tussen hen was, haalde Orr het traangas boven. Hij kon net zo goed een waterpistool gebruikt hebben. "Vanuit die oranje mist stortte ze zich recht op mij", klinkt het.



Orr viel op de grond en trachtte met zijn armen zo veel mogelijk zijn hoofd te beschermen. "De beten waren zo krachtig dat het leek alsof er een voorhamer met tanden op me bleef inbeuken. Ze stopte enkele seconden en daarna begon alles opnieuw."



Orr bleef doodstil liggen, een gekend trucje dat pas "na een eeuwigheid" ook werkte. Het bloed gutste uit zijn armen en schouders. "Maar ik wist dat ik het zou overleven."



Nachtmerrie herbegint

Zijn truck stond bijna vijf kilometer verder geparkeerd. Tijd om zijn wonden te verzorgen was er niet, half joggend haastte hij zich naar veiligere oorden. De nachtmerrie was bijna voorbij.



Tot hij tien minuten later opnieuw de beer op zijn weg vond. Gebeurde dat per ongeluk of was het dier hem gevolgd? Wat deed het er ook toe, Orr was er deze keer echt van overtuigd dat hij zou sterven.



Opnieuw ging hij met zijn armen rond zijn nek liggen, in de hoop dat de beer geen slagader zou raken. En opnieuw deed hij alsof hij dood was: voor grizzlyberen is dat een teken dat je geen bedreiging vormt.



"Bijna gescalpeerd"

"Maar dan kwam die beet in mijn voorarm, ik voelde het kraken tot op het bot. Mijn hand leek verdoofd, mijn pols en vingers kon ik niet meer gebruiken." Door de pijn deinsde Orr terug en moest hij naar adem happen. "Die geluiden kwamen me op een nieuwe aanval te staan, deze keer aan mijn schouder en bovenrug. Ik wist dat ik geen kik mocht geven, maar toch maakte ik me zo klein mogelijk."



De beer had het vervolgens op zijn hoofd gemunt. "Op een gegeven moment trok ze met haar tanden het vlees boven mijn oor af, ik werd bijna gescalpeerd. Ik dacht nu echt dat het met mij gedaan was."