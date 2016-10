Maak kennis met de e-shower: de douche van de toekomst

Koen Van De Sype

3/10/16 - 17u52 Bron: techcrunch.com

© Hamwells .

De Nederlandse start-up Hamwells heeft een 'douche van de toekomst' gelanceerd. Je kan de e-shower bedienen met een app op je smartphone, er muziek in streamen en nagaan hoeveel hij je bespaart. Want hij verbruikt 90 procent minder water dan een klassieke douche en zou een oplossing kunnen bieden in gebieden die door de opwarming van de aarde met droogte te kampen hebben.

© Hamwells .

De eerste 150 toestellen worden deze week verscheept. Volgens marketingdirecteur Wouter Chömpff werd dat mogelijk gemaakt door een groep investeerders die 1,2 miljoen euro samenbracht.



Portefeuille

Wie nu in Nederland een toestel bestelt - het kan gewoon worden aangesloten op een klassiek waternet - heeft het over twee weken al in huis. Buiten Nederland zal dat pas de tweede helft van volgend jaar zijn. Je moet er wel nog een stevige portefeuille voor hebben, want hij kost 2.890 euro. Bedrijven die hem in grote hoeveelheden bestellen, krijgen hem vanaf 100 units voor 1.500 euro.



Amerika

Intussen zoekt het bedrijf ook waar het dochtermaatschappijen kan opzetten, omdat internationale bevoorrading vanuit de Europese basis alléén voor grote aantallen niet werkbaar is. De eerste markt waarnaar wordt gekeken, is Amerika. De e-douche zou bovendien mee een oplossing kunnen bieden in staten zoals Californië, waar dit jaar nieuwe droogterecords werden gevestigd.