Geen paniek: bliksem slaat in op vliegtuig boven IJsland

3/10/16 - 17u37 Bron: Flightradar / visir.is

Een vliegtuig van WOW Air dat vanop de luchthaven van het IJslandse Kefalvik was opgestegen, werd vanochtend geraakt door een blikseminslag. De Airbus A330 kon zijn vlucht richting Parijs zonder problemen verderzetten.

Het vliegtuig steeg om kwart voor negen op en vier minuten later, vloog het door het onweer en werd het door de bliksem geraakt. Dat meldt de IJslandse nieuwssite visir.is. Daar getuigt ook Halldór Gudmundsson, de man die bovenstaande video kon maken.



"Het was prachtig", stelt de man. "Het waren precies explosies boven ons hoofd. Ik wilde een video van de donder en de bliksem maken, gelukkig had ik mijn camera bij me. Dat het vliegtuig net door de bliksem vloog, zie ik als een bonus". De onweersbui ging gepaard met hagelstenen "zo groot als Cocoa Puffs".



Overigens is er geen reden tot paniek: vliegtuigen zijn ontworpen om blikseminslagen te kunnen doorstaan.



Vorig jaar in april deed zich een gelijkaardig incident voor, ook bij een vliegtuig dat vanop Kefalvik was opgestegen. Een Boeing 757-200 van Icelandic Air met bestemming Denver werd toen tijdens het opstijgen door de bliksem geraakt. Toen bleek dat alles normaal was blijven werken, besloot de bemanning door te vliegen. Passagiers getuigden dat ze een luide knal en een lichtflits hadden waargenomen. Pas na de landing in Denver, zevenenhalf uur later, bleek er een groot gat in de neus van het toestel te zitten.