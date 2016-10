Drie gepensioneerden werken inbreker tegen de grond die al 18 maanden werd gezocht

Koen Van De Sype

3/10/16 - 16u00 Bron: Derby telegraph

'De Drie Musketiers': zo worden de drie gepensioneerden genoemd die er in Heanor in het Engelse graafschap Derbyshire in slaagden om een hardleerse inbreker tegen de grond werkten en in bedwang te houden tot de politie arriveerde. Crimineel Stephen Ward werd al 18 maanden gezocht.