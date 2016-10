Griekse politie zet traangas in tegen bejaarde betogers

Door: redactie

video De Griekse politie heeft vandaag traangas ingezet tegen bejaarde betogers die manifesteerden voor een hoger pensioen. Dat heeft tot heel wat verontwaardigde reacties geleid, ook bij premier Alexis Tsipras, zo heeft televisiezender Skai bericht. De regering sloeg meteen mea culpa: het gebruik van traangas tegen senioren is voortaan verboden, klonk het.

Op de betoging in Athene - die de steun kreeg van de communistische oppositie - waren enkele duizenden mensen opgedaagd. Ze verweten de politici "niet te kunnen leven van een pensioen van 400 euro".



"Schande"

De spanning met de ordediensten liep op toen de betogers in de buurt van de ambtswoning van de premier kwamen. Agenten hadden de straat afgesloten, maar enkele oudjes wilden het cordon doorbreken terwijl anderen het gemunt hadden op een politiewagen. Daarop werd traangas ingezet, dat de betogers uiteen dreef. "Schande, schande", scandeerden de mensen. Hoestende gepensioneerden sloegen op de vlucht voor de gaswolken.



Verboden

Verontwaardiging over de gang van zaken was er niet alleen in de media, maar ook bij premier Alexis Tsipras. Die was "uitermate geërgerd" en heeft de minister voor Burgerbescherming Nikos Toskas laten weten dat zoiets nooit meer mag gebeuren, zo berichtte Skai op gezag van regeringsbronnen. Toskas reageerde snel. "We nemen onze politieke verantwoordelijkheid op. Voortaan is het gebruik van traangas bij betogingen van bejaarden verboden", klonk het.



Pensioenen

De voorbije jaren gingen de pensioenen in Griekenland, afhankelijk van het bedrag, met 25 à 55 procent naar beneden. Zes op de tien bejaarden leven intussen van een pensioen dat lager is dan 700 euro per maand.