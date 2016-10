Estland heeft een nieuwe president en het is voor het eerst een vrouw

Door: redactie

3/10/16 - 14u50 Bron: Belga

© reuters.

Het heeft meer voeten in aarde gehad dan verwacht, maar Estland heeft vandaag, bij de zesde poging, een nieuw staatshoofd verkozen. Van de 98 afgevaardigden die in het parlement in Tallinn, de Riigikogu, hun stem uitbrachten, stemden er 81 voor Kersti Kaljulaid, duidelijk meer dan de vereiste tweederdemeerderheid.