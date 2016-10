Tiener vermoordt oorlogsveteraan door hem in brand te steken

redactie

3/10/16 - 12u39 Bron: Detroit News

Paul Monchnik © familiefoto.

Een 91-jarige Amerikaan die tijdens de tweede Wereldoorlog nog vocht voor de geallieerden, is op een erg gruwelijke manier aan zijn einde gekomen. Een 18-jarige man sloeg hem in elkaar, overgoot hem met brandstof en stak hem in brand. De jonge dader moet 30 tot 60 jaar de cel in.