Rebellen stellen zelf minister-president aan in Jemen

3/10/16 - 12u28 Bron: Belga

De Houthi-rebellen in Jemen hebben hun eigen minister-president aangesteld, wat het conflict met de regering in ballingschap van president Mansoer Hadi nog meer op scherp zet.

De regeringsraad van de rebellen heeft de vroegere gouverneur van de zuidelijke stad Aden tot regeringsleider benoemd, zo bericht het door de rebellen gecontroleerde persagentschap Sana. Abdelasis Saleh Habtur moet een regering van "nationale verzoening" op de been brengen.



De aanstelling komt er amper enkele dagen nadat de presidenten van beide kampen nog hadden samengezeten met de speciale gezant van de Verenigde Naties. Begin augustus vonden er al vredesgesprekken plaats maar die draaiden op niets uit.



Vlucht

De Jemenistische hoofdstad Sanaa is sinds september 2014 in handen van de sjiitische Houthi-rebellen. De soennitische regering op de vlucht krijgt de steun van grote buur Saoedi-Arabië.