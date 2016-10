Man vermoordt ouders en doodt 17 mensen om misdaad te verhullen

Door: redactie

3/10/16 - 11u26

De politie arresteerde Yang Qingpei in Kunming, de hoofdstad van de Chinese provincie Yunnan. © Getty.

Een "sociaal gestoorde" man met een gokprobleem heeft zijn ouders vermoord omdat ze weigerden zijn gokschulden te betalen. De 27-jarige Chinees doodde daarna nog 17 mensen in een poging de moord op zijn ouders toe te dekken. Zijn jongste slachtoffer was een kind van drie jaar, het oudste slachtoffer was 72.