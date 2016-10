Islamitische jaartelling kost Saoedi-Arabië te veel geld

Door: redactie

De regering in Saoedi-Arabië heeft drastische besparingsmaatregelen genomen. De ambtenaren zullen niet langer volgens de islamitische kalender betaald worden, maar volgens de Gregoriaanse jaartelling, berichten verschillende media vandaag.

De nieuwe maatregel trad gisteren in werking. De uitbetaling van de ambtenarenlonen wordt zo gelijkgeschakeld aan de fiscale jaar in het koninkrijk dat loopt van januari tot december, schrijven Arab News en Saudi Gazette. Dit is een van de besparingsmaatregelen die de regering heeft genomen om de tegenvallende olieinkomsten van de afgelopen jaren te compenseren.



In de islamitische jaartelling tellen de twaalf maanden 29 of 30 dagen, afhankelijk van de stand van de maand. Dat zijn er op een jaar tijd dus enkele minder dan in de Gregoriaanse kalender, die zo goed als wereldwijd gebruikt wordt.



De publieke sector is in Saoedi-Arabië, onder meer door de kortere werkdagen, heel populair. Zo zijn er dubbel zoveel mensen actief bij de overheid dan in de privé.



Vorige week kondigde de regering nog aan dat het loon van de ministers met 20 procent verlaagd zal worden en dat de lonen van de kleine ambtenaren bevroren zullen worden.



In april lanceerde troonopvolger Mohammed ben Salmane het Vision 2030-plan. Dit ambitieus project wil de economie van het land diversifiëren om de afhankelijkheid van de olieproductie te verminderen. Ook moet de tewerkstelling in de privé gestimuleerd worden zodat het loonbudget voor ambtenaren kan teruggebracht worden van 45 tot 40 procent van de begroting.