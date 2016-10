Taliban voeren aanval uit op Kunduz

bewerkt door: Redactie

De Taliban zijn zondagavond de Afghaanse stad Kunduz binnengetrokken. Volgens de lokale politie vielen Talibanstrijders de stad vanuit vier richtingen aan en lukte het hen zelfs de stad binnen te komen. De lokale politie-eenheden proberen de Taliban terug te dringen. Aan beide kanten vielen slachtoffers, maar over aantallen is nog niets bekend, liet een lid van het provinciebestuur weten. Volgens lokale nieuwszenders vonden er hevige vuurgevechten plaats in de stad.

Het offensief begon rond middernacht, zei een woordvoerder van de politie. Een aantal Taliban wist de stad in te sluipen voordat de aanval begon. Sommigen hebben zich in huizen verschanst en vandaag werd in en rondom de stad nog gevochten. De autoriteiten hebben elite-eenheden en de luchtmacht ingezet om de Taliban te verdrijven.



Een woordvoerder van de NAVO-macht in Afghanistan zei zich bewust te zijn van berichten over gevechten in de stad. Voor zover hij wist, is er echter geen sprake van een groot offensief.



De taliban konden vorig jaar in september al eens twee weken de plak zwaaien in Kunduz. Dat kwam toen als een grote schok voor de Afghaanse regering en de internationale gemeenschap. Het was de eerste keer sinds het ontstaan van de taliban in 2001 dat de opstandelingen een stad konden veroveren. Toen werden de militanten er na twee weken weer verjaagd door Afghaanse troepen. Vorige maand waren de Taliban ook al de stad Tarin Kowt in de provincie Uruzgan binnengetrokken. Ook in de provincie Helmand hebben de Taliban militaire operaties uitgevoerd bij de provinciehoofdstad Lashkar Gah.





