Dit is 's werelds meest schattige barista

video Maak kennis met Adler. Hij is amper drie, maar kan wél al zelf een cappucino maken (inclusief melkschuimtekening). Dat maakt hem niet alleen de jongste barista ter wereld, maar waarschijnlijk ook de schattigste.

Adler is het zoontje van Andrew en Jenn Webb, die samen een koffieshop hebben in Colorado (genaamd Bindle Coffee). De jongen kreeg zijn liefde voor het zwarte goud dus met de koffielepel mee ingegeven. Al van jongsaf aan was hij aanwezig in de zaak, waar hij blij was als hij mee mocht helpen met zijn vader. Hij vulde de filters met koffiegruis en stampte het aan, en bracht de gebruikte koffie naar de vuilnisbak.



Niet veel later proefde Adler zélf al de koffie en intussen kan hij een perfecte cappucino maken. Onder het toeziend oog van zijn vader weliswaar. Die is erg trots op zijn zoontje. "Al van toen hij kon kruipen, stak hij koffiebonen in zijn mond als hij ze kon vinden. In het begin nam ik ze nog van hem af, maar hij wil altijd proeven als er koffie is. Hij is gewoon gefascineerd door het proces." En zo'n schattige barista achter de toonbank legt de zaak natuurlijk ook geen windeieren.